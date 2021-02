A PJ do Porto está a investigar os contornos da morte de um homem que foi encontrado terça-feira, na travessa dos Moinhos Novos, junto à Câmara de Santo Tirso, com diversas escoriações na cabeça e no corpo.A vítima, de 80 anos, esteve desaparecida durante várias horas e foi transportada para o Hospital de Famalicão, onde veio a morrer durante a madrugada de quarta-feira.A PJ vai aguardar pelo resultado da autópsia ao corpo, sendo que não há indícios inequívocos, para já, de agressão.