A Polícia Judiciária lembrou esta segunda-feira João Melo, no dia em que se assinalaram 20 anos do homicídio do inspetor, durante uma perseguição a um gang em Marco de Canaveses.



Os homicidas estão todos há já vários anos em liberdade. João Melo, de 29 anos e natural de Bornes, em Macedo de Cavaleiros, foi atingido por disparos de metralhadora.

