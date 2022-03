Realiza-se esta quinta-feira o funeral da mulher que foi encontrada morta numa zona de mato, na manhã de segunda-feira, em Rio de Moinhos, Penafiel. As cerimónias fúnebres estão marcadas para as 16h30 em Rio de Moinhos. Sandra Rocha, de 30 anos, foi encontrada nua e embrulhada num edredão.apurou que os pais e o companheiro da mulher já foram ouvidos pela PJ, que até ao momento não fez detenções. A relação de Sandra com o namorado era pautada por episódios de violência. A vítima já tinha apresentado queixa nas autoridades. Tinha problemas com o álcool e drogas pesadas.