PJ prende cinco pessoas em casa de alterne

Casal de proprietários e funcionários foram detidos em flagrante.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 06:00

Cinco pessoas, entre as quais o casal proprietário do bar Impetus, na Lixa, em Felgueiras, foram detidos na madrugada desta sexta-feira, numa operação da Polícia Judiciária de Braga.



Em causa estão os crimes de lenocínio e os arguidos foram apanhados em flagrante pelos inspetores.



Ontem à tarde, os arguidos foram presentes ao Tribunal de Marco de Canaveses para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo juiz de instrução criminal.



A investigação decorria há já alguns meses, mas ontem a Polícia Judiciária avançou para a detenção dos suspeitos.



A aparatosa operação não passou despercebida aos moradores daquela zona, em Borba de Godim, já habituados a assistir à intervenção da polícia no estabelecimento de diversão noturna, conotado com a prática de prostituição.



Já em 2014, a PJ tinha detido, no mesmo bar, os mesmos donos, por lenocínio.



Nas traseiras da moradia havia uma espaço reservado, que se mantém, e que já na altura funcionava como local onde as funcionárias, de diversas nacionalidades, praticavam relações sexuais com os clientes a troco de dinheiro.