PJ sem queixa por abusos sexuais de menor contra deputado do Chega

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa não registou queixas por abusos sexuais de menor contra o deputado do Chega, Pedro Pessanha. Tal como onoticiou esta segunda-feira, o parlamentar avançou com uma queixa por difamação contra a curadora quântica e psicóloga espanhola Blanca Sisó, que divulgou um áudio de uma mulher a dizer que a filha tinha sido abusada por Pedro Pessanha.André Ventura, presidente do Chega, disse que o partido tem “tolerância zero” contra abusos. Pediu ainda que a Igreja “estude indemnizar vítimas de abusos sexuais, e suspender clérigos”.