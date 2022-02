Um agente da PSP da Damaia, na Amadora, de 32 anos, sofreu um ferimento grave na cabeça ao cair e bater numa pedra, quando procurava deter um homem, de 34, que fugiu a uma fiscalização por ter haxixe no carro.





O polícia e um colega mandaram parar a viatura do suspeito na quinta-feira à noite, na rua das Escolas, Damaia. O condutor fugiu do veículo e foi perseguido. Amigos e familiares do suspeito rodearam a patrulha enquanto o homem era detido. Na confusão, o agente caiu. Foi hospitalizado e está de baixa. Outro homem, de 28 anos, também acabou detido.