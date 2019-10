Polícia investiga cadáver encontrado em mato de Loures

O cheiro intenso já se fazia sentir há vários dias, mas a moradora do Catujal, no concelho de Loures, só na tarde de sábado ganhou coragem, talvez por vir acompanhada, para olhar para a zona de mato junto ao caminho que faz todos os dias a pé.O local, uma encosta bastante acentuada, estava coberta de arbustos secos e ervas daninhas, mas, mesmo assim, foi possível visualizar o cadáver de um homem, já em avançado estado de decomposição. Como apresentava lesões compatíveis com um homicídio, a PSP chamou a PJ.O alerta foi dado pelas 17h30 aos agentes da PSP que faziam patrulha no local e que colocaram de imediato um perímetro de segurança na zona, impedindo a passagem de moradores na estreita via, junto ao local onde se encontrava o corpo do homem, de estatura baixa e forte.A PJ efetuou várias perícias no terreno e está a investigar a causa da morte.A possibilidade de se tratar de um homicídio com uma arma de fogo é grande, mas o estado em que foi encontrado o cadáver e o tempo que passou – suspeita-se que tenha estado naquele local há dois ou três meses – dificulta a investigação e só a autópsia poderá esclarecer a causa da morte. A vítima não tinha qualquer documento de identificação.O cadáver foi retirado pelas 23h30, pelos Bombeiros de Camarate, que, devido ao difícil acesso à zona onde se encontrava o corpo, foram apoiados por agentes da PSP.O cadáver foi transportada para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa.