A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária investiga a hipótese de ter havido apoio a Marco Aragão, o ex-oficial miliciano do Exército detido por ter enviado um carta com uma bala a Marcelo Rebelo de Sousa na qual exigia um milhão de euros para não matar o chefe de Estado.



‘Terrulas’, como o homem de 40 anos é conhecido, foi esta quarta-feira ouvido em tribunal, em Lisboa, e ficou em prisão preventiva, com internamento num estabelecimento psiquiátrico, devido ao alarme social que envolveu o caso e ao perigo de continuação da atividade criminosa.









