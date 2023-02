Polícia Judiciária ajuda a desmantelar burla europeia

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime (UN3CT), participou na operação ‘Sefricime 2.2’, coordenada pela Europol, que desmantelou uma rede, liderada a partir de Israel, e que burlava vítimas em França.Os inspetores da UN3CT deslocaram-se àquele país, onde ajudaram na detenção de um cidadão francês e de um israelita com dupla nacionalidade. Ambos estiveram em Portugal, com o apoio de mais suspeitos ainda por deter, onde criaram quatro empresas e abriram 17 contas bancárias.Recorreram a três identidades falsas. Conseguiram assim que seis milhões, do total de 38 milhões euros sacados às vítimas, passassem por Portugal. O esquema usado passou pela CEO ou BEC Fraud, na qual as vítimas saldavam faturas falsas, relativas a despesas que nunca chegaram a efetuar.