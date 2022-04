Seis detidos pela PJ por burla e falsidade informática em negócios. Prejuízo é superior a 350 mil euros

A Polícia Judiciária deteve seis pessoas, quatro mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 30 e 49 anos, no âmbito da "Operação Marbello". Em causa estão crimes de acesso ilegítimo, burla informática, falsidade informática e branqueamento.



As autoridades, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), e em articulação com o DIAP da Amadora, deu cumprimento a oito mandados de busca domiciliária. Os detidos são todos de nacionalidade estrangeira.

Os suspeitos acediam ilegalmente ao email das vítimas e, com recurso a esquemas conhecidos vulgarmente por "Ceo Fraud" e "Phishing", faziam passar-se pelas mesmas em eventuais negócios em curso.

"As transferências bancárias que se seguiam eram feitas para contas bancárias de sociedades/empresas sem qualquer atividade e criadas em Portugal para o efeito, proporcionando o branqueamento dos capitais provenientes do crime", revela a Polícia Judiciária em comunicado.



Até ao momento foi já apurado um prejuízo patrimonial superior a 350 mil euros, valor que poderá aumentar.

Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.