Polícia Judiciária ameaça com greve às megaoperações

Os inspetores da Polícia Judiciária estão prestes a iniciar uma nova greve ao trabalho extraordinário (entre as 17h00 e as 09h00) que, caso avance, poderá acabar por tempo indeterminado com as megaoperações.Ao, Ricardo Valadas, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC), estrutura que representa praticamente todos os 1200 operacionais da PJ, disse que "dá até final desta semana para que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, responda ao projeto de revisão estatutária do sindicato". A ASFIC contesta as obrigações inscritas no projeto do Governo, "para as quais não estão previstas as necessárias regalias"."Por exemplo, a remuneração do trabalho suplementar não está prevista neste documento", explicou. Assim, caso a tutela não satisfaça a ASFIC, a greve avança. E, frisa Ricardo Valadas, "tememos que possa ser por meses". "Estamos no fim da legislatura e a ausência de respostas preocupa. Com a greve ao trabalho extraordinário, os inspetores farão apenas trabalho em horário de expediente. As megaoperações acabam", concluiu.