Sindicato da PJ prolonga greve em curso até ao final de abril

ASFIC-PJ estende recusa às horas extraordinárias face à ausência de respostas do Primeiro-Ministro e do ministro das Finanças.

15:57

A ASFIC-PJ – Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária - determinou esta quinta-feira o prolongamento, até final de abril, da greve na Polícia Judiciária.



Em comunicado, a asssociaçã diz que "Esta decisão decorre da total desconsideração para com os funcionários desta instituição, demonstrada pelos principais decisores políticos – Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças – que continuam a tentar manietar estes profissionais.

Vai assim manter-se a greve a "todo o trabalho a prestar em unidades de prevenção fora do horário normal, ou seja, entre as 12h30 e as 14h00 e as 17h30 e as 09h00, com início às 00h00 do dia 06 de março de 2019 e termo às 24h00 do dia 30 de abril".

Cada uma das três associações sindicais da PJ vai parar uma hora por dia.

« Ricardo Valadas, presidente da ASFIC-PJ, mostra o seu desagrado perante o silêncio do Governo:"Os governantes, que deviam ser os principais interessados em ter uma Polícia Judiciária forte e bem apetrechada, esquecem-se do principal ativo desta agência de investigação: os profissionais que arriscam a vida no exercício das respetivas funções. Talvez não lhes interesse, da mesma forma que nunca interessou aos anteriores Governos".