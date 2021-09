Polícia Judiciária de Braga com novas instalações em investimento de 2,5 milhões de euros

O Ministério da Justiça adquiriu novas instalações para a Polícia Judiciária (PJ) de Braga num edifício localizado na área urbana daquela cidade e que representa um investimento de 2,5 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o ministério liderado por Francisca Van Dunem destacou a "satisfação de uma necessidade há muito tempo sinalizada e que a breve trecho permitirá a instalação dos recursos humanos e materiais" do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga.

As novas instalações, um edifício composto por quatro pisos na área urbana da cidade de Braga, correspondem a um investimento de 2,5 milhões de euros, pode ler-se.

"Com uma área total de 5.991 metros quadrados, vai permitir a instalação plena do Departamento de Investigação Criminal de Braga, da Polícia Judiciária, bem como o desenvolvimento de meios e capacidades de resposta, no âmbito das respetivas competências, ao serviço da justiça", acrescenta ainda.