Polícia Marítima resgata 25 migrantes na Grécia

Autoridades encontram-se ainda no mar em buscas por um adolescente que desapareceu durante um outro resgate.

Por Sérgio A. Vitorino | 11:06

A Polícia Marítima resgatou na madrugada desta quarta-feira 25 migrantes afegãos que tentavam atravessar, num bote de borracha, o mar Egeu entre a Turquia e a Grécia.

Mas as duas embarcações da Polícia Marítima encontram-se ainda no mar em buscas por um adolescente que desapareceu durante um outro resgate fora da área de atuação portuguesa.

Entre os 25 salvos do mar pelos agentes da PM estão 13 crianças e cinco mulheres. O bote onde seguiam foi detetado pela viatura de vigilância radar da Polícia Marítima, que transmitiu a localização à lancha.

O bote foi rebocado em segurança para o porto de Skala Skamineas e os migrantes entregues às autoridades da Grécia. Foi já depois deste salvamento, e quando já estavam em período de descanso, que os agentes portugueses foram mobilizados para as operações de busca pelo desaparecido.

A Polícia Marítima está na Grécia integrada na operação POSEIDON, da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, "com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia", refere a Autoridade Marítima Nacional.