A partir das 21h00 desta quinta-feira vai haver uma concentração de agentes da Polícia Municipal de Lisboa em frente ao parlamento. Osabe que estão cerca de 70 pessoas confirmadas.Os agentes vão aproveitar o simbolismo do protesto do agente Pedro Costa para reforçar os protestos contra a não atribuição do subsídio de função à PSP e GNR. Apesar do mau tempo, pretendem passar a noite em frente ao parlamento.O primeiro e segundo comandantes da Polícia Municipal também poderão estar presentes.