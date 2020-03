Polícia não quer militares com armas nas ruas no combate à pandemia de Covid-19

A PSP não quer que os militares das Forças Armadas em apoio à Proteção Civil, no combate à pandemia de Covid-19, andem armados. E promete "identificar o comandante da Força e determinar aos militares armados para se retirarem do local", de acordo com uma ordem a que oteve acesso.A decisão, transmitida ontem aos comandos de todo o País, foi tomada após, sábado à noite, elementos armados da Polícia do Exército terem montado um perímetro de segurança ao lar de Vila Real que estava a ser descontaminado por uma equipa daquele ramo.apurou que a equipa armada faz parte do protocolo das equipas de descontaminação, por transportarem material químico muito perigoso. Terá sido apenas essa a razão de estarem armados, uma vez que as Forças Armadas têm andado sem armas por todo o País a montar tendas e fornecer apoio humanitário. A PSP de Vila Real terá abordado os militares da Polícia do Exército.A Polícia entende que os militares não estão ainda a atuar no quadro da Segurança Interna. Contactado pelo CM, o Estado-Maior-General das Forças Armadas não quis comentar.