Polícia polémico gere página de apoio a Eduardo Cabrita

Manuel Morais, o agente da PSP que foi suspenso pelo Diretor Nacional e perdoado pelo ministro da Administração Interna (MAI) depois de ter chamado "aberração" a André Ventura, é um dos administradores de uma página de apoio a Eduardo Cabrita no Facebook. A situação, denunciada por outros polícias, surge dias depois de o MAI suspender a execução da pena aplicada (dez dias de suspensão) em março."O Grupo de Apoio ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita é um grupo aberto a todos, criado no desiderato de sensibilizar a opinião pública em geral, e o eleitorado da Esquerda em particular, dos ataques reiterados e orquestrados pela comunicação social tendenciosa, visando destruir a Imagem Pública do Sr. Ministro da Administração Interna, e forçar a sua demissão", lê-se na apresentação feita no Facebook.Até este sábado, o grupo tinha 511 membros. Por comparação, a página do Grupo de Apoio a André Ventura tem 65 mil membros, entre eles elementos da PSP. Contactado pelo CM, Manuel Morais confirmou ser um dos administradores do grupo sem tecer mais comentários.