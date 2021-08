Pedro Magrinho, o chefe da PSP de Sintra candidato à União de Freguesias da Bobadela, São João da Talha, e Santa Iria de Azoia, Loures, pelo Chega, é ouvido em inquérito pelas 11h00 desta sexta-feira, no Comando da PSP de Lisboa, em Moscavide.Irá com 2 advogados e o candidato do Chega à Câmara de Loures, Bruno Nunes.A PSP quer saber como é que Pedro Magrinho fez a admissão pública de que era candidato autárquico, o que a lei proíbe aos polícias em desempenho de funções.