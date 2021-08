PSP autoriza primeiro polícia candidato a eleições autárquicas

A Direção-Nacional da PSP autorizou a candidatura de Pedro Magrinho, um chefe que presta serviço na Divisão de Sintra, à presidência da União de Freguesias de Bobadela, São João da Talha e Santa Íria de Azóia, em Loures.

Esta é a primeira candidatura autárquica autorizada pela Polícia de Segurança Pública. Recorde-se que, de acordo com a lei eleitoral para os órgãos autárquicos, os elementos das forças de segurança são inelegíveis nos atos eleitorais para o poder local.

O elemento policial vai apresentar-se nas listas ao concelho de Loures do partido Chega.

Segundo Pedro Magrinho explicou, o pedido foi feito à PSP com o compromisso da "apresentação de uma licença sem vencimento durante um mês, 1 a 30 de setembro, para a participação na campanha autárquica".

As listas do Chega, com o nome de Pedro Magrinho, foram igualmente deferidas pelo tribunal de Loures.