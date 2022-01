Polícia salva jovem doente cardíaco na estação do Cais do Sodré, em Lisboa

Agentes da PSP salvaram um homem que caiu inanimado na estação do Cais do Sodré, em Lisboa. A vítima, de 26 anos, abordou os polícias, pelas 09h30 do dia 14, dizendo que sentia dores no peito. Mas desfaleceu logo.Um dos polícias fez manobras básicas de suporte de vida e o outro usou o telemóvel da vítima para contactar a mulher, que explicou que era doente cardíaco. Com o apoio do 112, foi colocado em posição lateral de segurança até ser levado ao Hospital de S. José, onde ficou sob observação.