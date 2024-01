Os polícias do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estão contra o novo horário de trabalho. A denúncia foi feita ao CM pelo Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP), que assegura que se trata de uma decisão “feita à margem da lei, já que não resultou de negociação sindical”.





Desde terça-feira que os agentes da esquadra fronteiriça, segundo o SIAP, “estão a fazer um horário em que entram às 22h00 e saem às 06h00 do dia seguinte”. “Esta situação tira na prática uma folga, e mexe com a vida pessoal de cada polícia”, diz aoCarlos Torres, presidente do SIAP. A PSP afirma aoque “a matriz horária foi autorizada por despacho do diretor nacional, em 2021”. “A mesma foi implementada tendo em consideração o manifesto interesse para o serviço, atento o desempenho por parte dos polícias de novas funções no controlo de fronteiras”, destaca a mesma fonte.