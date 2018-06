Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias julgados por espancarem jovem em Setúbal

Agentes colocaram adolescente na bagageira do carro.

Por Sofia Garcia | 01:30

Três agentes da 2ª esquadra da PSP de Setúbal estão ser julgados pelo espancamento de um jovem de 18 anos. De acordo com a acusação, a 4 de dezembro de 2016 os agentes de 26, 27 e 29 anos, depois de acorrerem a uma rixa à porta de uma discoteca, algemaram e colocaram na bagageira do carro-patrulha um dos intervenientes. A seguir, segundo o Ministério Público, levaram o jovem para uma fábrica devoluta, onde o espancaram.



A acusação refere que a vítima apresentava hematomas e várias escoriações no crânio, face, pescoço, tórax e região lombar.



Ouvido como testemunha na sessão desta segunda-feira, um elemento da mesma esquadra garantiu que era possível colocar um homem na bagageira do carro, apesar de a mesma estar ocupada com material operacional.



Os homens respondem por três crimes de ofensa à integridade física agravada e um crime de sequestro agravado.



PORMENORES

Segurança confirma

Um segurança da discoteca BK, de onde a vítima foi expulsa por desacatos às 05h10, garantiu que os três agentes estiveram no local às 06h00 e que um deles entrou no estabelecimento já encerrado. Disse não saber o que os agentes ali foram fazer.



Socos noutros dois

Os agentes desferiram socos e pontapés a dois jovens e colocaram o terceiro na bagageira, que espancaram depois numa fábrica abandonada. A vítima reconheceu dois dos agressores numa fila de reconhecimento na PJ de Setúbal.