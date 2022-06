Um total de 168 agentes da PSP, já com cursos de formação que lhes irão permitir assumir as competências de fiscalização aeroportuária após a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), começam a partir de segunda-feira a ser colocados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Ponta Delgada e Base das Lages.









