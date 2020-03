Polícias sem meios para lidar com o coronavírus

Os elementos da PSP e os militares da GNR ainda não receberam equipamentos para prevenção ou para lidar com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, asseguraram esta quarta-feira aoas associações.A exceção são 300 máscaras "entregues na PSP do aeroporto de Lisboa", diz Paulo Rodrigues, da ASPP/PSP. "Outros comandos têm pedidos", afirma. Postos da GNR já solicitaram máscaras e desinfetantes "mas ainda ninguém recebeu nada", diz César Nogueira, da APG/GNR.Os polícias - na primeira linha de contactos - apenas receberam nos emails as recomendações da Direção-Geral da Saúde.Esta quinta-feira, numa reunião com o secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís (sobre Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho), vão questionar se "já não devíamos ter máscaras e desinfetantes e indicações exatas de como atuar", diz Paulo Rodrigues. "Parece que estão à espera de que tudo piore", afirma César Nogueira.A PSP diz aoque é "matéria que está a ser consolidada". A GNR enviou para o ministério, que remete para declarações do ministro Eduardo Cabrita – que 3ª feira disse ser "essencial a rápida atualização dos planos de contingência".