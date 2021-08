Polícias sem subsídio de risco até 2022

O subsídio de risco é uma das lutas mais antigas dos polícias, foi previsto no Orçamento do Estado (OE) para este ano e levou a uma série de negociações entre sindicatos e Governo nos últimos meses. Mas a única conclusão até esta quarta-feira – dia em que decorreu a última reunião entre representantes dos agentes da PSP e militares da GNR com o secretário de Estado da Administração Interna – é que não vai avançar este ano. E, mesmo em 2022, “não se sabe”.“Nem sabemos bem o porquê desta reunião uma vez que não há negociação nenhuma”, lamentou César Nogueira, da APG/GNR, à saída do encontro com Antero Luís no Terreiro do Paço, em Lisboa, que não trouxe qualquer avanço.