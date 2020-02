Polícias travam ladrão após assalto no Lumiar

Um jovem de 20 anos foi detido pela PSP após fazer um assalto armado com um cúmplice, que conseguiu fugir às autoridades, na madrugada de sexta-feira, no Lumiar, em Lisboa.Foi a vítima a dar o alerta aos agentes para o roubo na alameda das Linhas de Torres. Contou que tinha sido assaltado por dois homens com ameaça de uma arma de fogo, descreveu os suspeitos aos polícias e apontou o percurso da fuga da dupla.A PSP efetuou perseguição, conseguiu deter um dos ladrões e recuperar os bens roubados. Presente a juiz, ficou em liberdade.