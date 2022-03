O Comando Distrital da PSP de Faro pediu aos comandantes das esquadras que recorram aos agentes como “mão de obra” na recuperação das instalações que vão acolher os elementos do Corpo de Intervenção em Lagos e Tavira.No email assinado pelo segundo-comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro, intendente Carlos Miguel Domingues Anastácio, é pedido aos comandantes daquele distrito para aliciarem e usarem “a magistratura de influência” junto dos agentes na realização das obras das instalações que vão albergar duas equipas do Corpo de Intervenção (CI).O segundo-comandante distrital da PSP de Faro explica que a partir de 13 de junho duas equipas do CI devem ficar alojadas em Lagos e, a partir de 1 de julho, uma equipa do CI deverá ficar em Tavira.