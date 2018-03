Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte móvel de Leixões à espera de melhoria do tempo

Reparação da estrutura deverá demorar uma semana.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:10

A ponte móvel de Leixões, que está avariada desde sexta-feira à noite, apenas será reparada quando as condições climatéricas melhorarem. A informação foi divulgada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), que deu ainda conta de que a reparação da estrutura - que liga Leça da Palmeira a Matosinhos - deverá demorar cerca de uma semana.



"A APDL dispõe já de todos os materiais necessários para conseguir reparar a avaria, que ocorreu numa articulação do tabuleiro norte", informou a APDL num comunicado.



A avaria da ponte móvel, que assegura a passagem de veículos e também de peões, tem gerado o caos no trânsito, uma vez que se trata de uma ligação que é usada diariamente por milhares de pessoas.



A circulação automóvel encontra-se atualmente a ser desviada pelo viaduto da A28, o que tem causado filas de vários quilómetros.



De forma a minimizar os transtornos, a APDL tem disponibilizado vários autocarros gratuitos, que fazem o trajeto entre Matosinhos e Leça da Palmeira. Os autocarros alugados estão a funcionar 24 horas por dia, com partidas de 10 em 10 minutos durante o dia e de 20 em 20 minutos durante a noite. As paragens situam-se em Matosinhos, no acesso nascente à ponte móvel, junto à paragem da Resende, e, em Leça da Palmeira, por baixo da ponte, junto à paragem da STCP.



A ponte móvel de Leixões foi construída em 2007 em substituição da anterior, com um custo de 12,8 milhões de euros, comparticipados em 45% por fundos europeus. Em 2013, uma avaria levou a que a ponte ficasse interdita um mês e meio.