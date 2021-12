Popular agarra ladrão de bombas de combustível e entrega-o à PSP

A PSP de Braga anunciou a detenção de um homem de 35 anos, no domingo à noite, na posse de um computador e uma bateria que tinha acabado de roubar de um posto de abastecimento da avenida Alfredo Barros e Soares, em Nogueira, Braga.O ladrão, sem cadastro policial, foi apanhado por uma testemunha que passava no posto de abastecimento e se apercebeu do roubo. Deteve o assaltante em flagrante, mantendo-o detido até à chegada das autoridades. Os equipamentos roubados foram apreendidos e entregues ao proprietário. A PSP confiscou ainda uma chave de fendas que tinha sido utilizada no assalto.O roubo aconteceu às 22h45. Depois de formalmente detido, o ladrão foi libertado, mas notificado para comparecer este segunda-feira, nos serviços do Ministério Público, no Tribunal de Braga.