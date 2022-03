Populares caçam ladrão de 16 anos em Guimarães

Um jovem de 16 anos foi detido pela PSP, depois de ter sido retido por populares, na sequência do pedido de socorro de uma condutora a quem tinha sido roubada a carteira, numa rua de Guimarães.

Percebendo que a mulher conduzia com o vidro aberto numa zona da cidade de transito intenso, ou seja, com vários períodos de paragem, o jovem abeirou-se da viatura e pegou na carteira que a condutora tinha no banco do passageiro.

A mulher gritou por socorro e ligou para a Polícia. Populares, que ali se encontravam, conseguiram intercetar o ladrão, quando este tentava colocar-se em fuga, e, à chegada da patrulha, entregaram-no às autoridades, que o detiveram.