Portal CPLP deu residência a criminosos. SEF investiga mais de sete mil casos irregulares

Mais de sete mil das 121 mil autorizações automáticas de residência a cidadãos estrangeiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) dadas até ao momento fizeram soar os alertas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), revela fonte oficial à SÁBADO. Foram detetados certificados atribuídos sem cruzamento automático com registos criminais, uma falha no sistema do portal CPLP, lançado em março deste ano e que visava a desburocratização governamental. E segundo queixas internas na direção regional de Lisboa do SEF, chegaram a ser atribuídas autorizações de residência a imigrantes com cadastro – alguns ainda a cumprir penas de prisão.





Leia a notícia completa na SÁBADO