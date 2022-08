Português assassinado em negócio de droga em Valladolid, Espanha

As autoridades espanholas estão à procura de um homem que matou um jovem português numa quinta em Valladolid. A vítima, de 25 anos, foi executada com um tiro no peito na sequência de uma discussão relacionada com um negócio de droga.













A discussão entre os dois homens começou no interior do espaço ‘A Tia Pepa’, uma quinta onde são organizadas festas privadas apesar de não ter licença de funcionamento. Segundo a Guardia Civil, o atirador, de nacionalidade espanhola, efetuou os disparos já no parque de estacionamento.