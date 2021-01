Português de 18 anos morto à facada no Luxemburgo

Um português, de 18 anos, foi morto à facada, na terça-feira à noite, na rua Cour du Couvent, o Bairro de Bonnevoie, no Luxemburgo.A notícia está a ser avançada pelos órgãos de comunicação locais. Segundo o Jornal do Luxemburgo, Rafael é português e frequentava o Liceu Técnico de Bonnevoie, situado perto do local onde aconteceu o crime. Os dois agressores, de 15 e 17 anos, foram detidos.Segundo o Ministério Público luxemburguês não serão dados pormenores sobre os agressores por serem menores de idade. Segundo a comunicação social local, os suspeitos foram levados para a Unidade de Segurança de Dreiborn, por decisão do juiz de instrução. Estão indiciados por "homicídio doloso".Segundo os jornais locais, os colegas de escola de Rafael, estão em choque. "Que eu saiba, ele não estava envolvido com o tráfico. Era um rapaz calmo e tranquilo, que não falava muito", disse um colega. A administração a escola, não quis comentar a morte do aluno que morreu vítima de esfaqueamento, mas o Ministério da Educação Nacional, citado pelo jornal L’essentiel, disse estar atento à situação e já ordenou a intervenção do Grupo de Apoio Psicológico que tem por missão intervir em "casos de acontecimentos dramáticos ou traumáticos num estabelecimento escolar".