Português morto a tiro em frente à família apanhado em emboscada após desentendimento em festa

O suspeito do homicídio do agricultor português de 32 anos no domingo à noite com um tiro na cabeça em frente à mulher e aos dois filhos menores, na localidade de Buzet-sur-Baïse, uma comuna na região da Nova Aquitânia, França, é um cidadão de 31 anos e de nacionalidade espanhola. Os cúmplices do crime são dois portugueses, de 22 e 27 anos.Os três suspeitos já foram interrogados pela Gendarmerie e indiciados pelo crime de homicídio. Terá ocorrido uma emboscada durante uma festa onde a vítima e a família estiveram, em Tonneins, localidade a 20 quilómetros, depois de a vítima e o cidadão espanhol se terem desentendido.

Ao que oapurou, a família estava a regressar a casa vinda da festa quando o homem foi atingido na testa, com um tiro de caçadeira, assim que colocou os pés fora do carro. A sogra, que estava na habitação, deu o alerta para o socorro. Mas, apesar das manobras de reanimação realizadas pelos bombeiros, o português teve a morte confirmada ainda no local, em frente à mulher e aos dois filhos menores.