Português procurado por homicídio preso em casa na Venezuela

Fernando Lavandinha Fernandes, um português procurado internacionalmente por homicídio, sequestro e branqueamento de capitais, foi preso em casa pela polícia venezuelana, no Estado de Vargas, onde terá regressado temporariamente após um período escondido na zona de Miami, nos Estados Unidos.Empresário do setor alimentar, Fernando Lavandinha Fernandes tinha um mandado de captura internacional, emitido pela Justiça venezuelana.Além de suspeito do homicídio e sequestro de um antigo sócio, o empresário esteve preso na República Dominicana durante algum tempo, após ter sido apanhado em 2013 a tentar sair do país com 165 mil dólares presos ao corpo.Foi presente a um juiz no Estado de Vargas.