Portuguesa arranja 685 casamentos ilegais na Irlanda

Mulher pertencia a uma rede que levava portuguesas para o país para casarem com homens provenientes do Paquistão, Bangladesh e Índia.

Por J.C.R. | 11:38

Uma portuguesa está a ser investigada na Irlanda pelo envolvimento em 685 casamentos ilegais, entre 2012 e 2015. A mulher, que fugiu para a Dinamarca, integrava uma rede que levava portuguesas para a Irlanda a fim de casarem com homens provenientes do Paquistão, Bangladesh e Índia.



Desta forma – que custava no mínimo dez mil euros – garantiam a permanência na Europa. Desde que a portuguesa fugiu, o número de casamentos de portuguesas na Irlanda, por ano, baixou de 210 para quatro.