Portuguesa perseguida desde África do Sul pelo marido por pedir divórcio

Uma portuguesa que se apaixonou por um sul-africano durante umas férias, em 2006, acabou por ter de fugir e refugiar-se em Cascais, mas foi perseguida pelo homem, que já em Portugal a agrediu e ameaçou de morte quando ela pediu a separação. O agressor foi agora detido pela PSP e está impedido de se aproximar da vítima, com controlo por pulseira eletrónica.O casal iniciou relação em 2006 e no ano seguinte a mulher foi viver para a África do Sul. Tiveram dois filhos e em 2019 a vítima voltou a Portugal na sequência de vários episódios de violência doméstica. O agressor perseguiu-a e, já em Portugal, voltou a agredir e ameaçar de morte a mulher e os filhos.