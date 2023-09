Poste cai, provoca incêndio e corta Linha do Minho em Barcelos

Um poste caiu, na manhã desta quinta-feira, provocou um incêndio e cortou a linha de comboios do Minho, na localidade de Aguiar, em Barcelos.Ao que oapurou o comboio, o incidente aconteceu por volta das 8h40, quando uma empresa estava a instalar postes para a colocação de cabos de fibra. Um dos postes caiu e atingiu as linhas elétricas dos comboios. Houve um corte de energia e um incêndio que chegou a atingir uma habitação nas proximidades.O comboio, que viajava do Porto para Viana do Castelo, encontra-se parado desde a hora do incidente. Os passageiros que seguiam no comboio ainda se mantêm na composição.O incêndio foi combatido pelos Bombeiros de Barcelos e de Barcelinhos, que tiveram dificuldades em chegar ao local, devido às passagens de nível existentes.Em atualização