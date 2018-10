Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Povo reclama acessos para combate aos fogos em Alijó

População pede nova ponte na estrada nacional 15 para garantir passagem de meios pesados dos bombeiros.

Por Patrícia Moura Pinto | 09:21

Duas semanas após o grande incêndio que ameaçou a aldeia de Jorjais de Perafita, em Alijó, os habitantes manifestam desagrado face aos poucos acessos existentes na povoação, o que dificulta a vida aos meios de socorro em casos de risco.



"Precisávamos de uma nova ponte da EN15 para a aldeia porque a única entrada que temos é baseada numa ponte muito estreita que impede a passagem de veículos de maiores dimensões", afirmou José Santos, um dos habitantes.



O incêndio que lavrou durante várias horas às portas da aldeia, no dia 23 de setembro - e que por pouco não obrigou à retirada das pessoas - foi o principal mote para que a população se unisse e reforçasse a reivindicação de uma promessa dos autarcas, já com vários anos de existência.



Os cidadãos reuniram-se, há dias, na câmara."Vim para pedir que a câmara faça mais estradões para que os camiões grandes dos bombeiros possam passar. O incêndio andou muito perto de minha casa. Tenho 81 anos, vivo sozinha e há muita mata em redor das casas", refere Isilda Vieira, outra habitante de Jorjais de Perafita.



De acordo com o morador mais novo, José Santos, de 45 anos, é necessário um novo acesso. "A única entrada para a aldeia é uma ponte em que apenas carros ligeiros conseguem transitar. A aldeia é habitada por pessoas cuja média de idades é de 69 anos.



É necessária a reativação das bocas de incêndio porque, neste fogo, nenhuma funcionava e uma delas foi mesmo arrombada para que os operacionais conseguissem abastecer as viaturas", referiu.



O CM contactou a Câmara de Alijó, que não deu resposta até ao fecho desta edição.