Presa por matar marido à frente dos filhos

Mulher estava em fuga mas foi localizada e detida para cumprir 14 anos e oito meses de cadeia.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Matou o marido à facada durante uma discussão, à frente dos quatro filhos, na casa onde viviam, na zona da Graça, em Lisboa. Dois anos depois - e esgotados todos os recursos - Fernanda Rodrigues foi presa para cumprir 14 anos e oito meses de cadeia.



O caso remonta a março de 2016, quando a mulher desferiu uma facada no pescoço de Luís Silva, na altura em que a família tomava o pequeno almoço. Fernanda alegou que se tinha tratado de um suicídio, mas a investigação da PJ concluiu o contrário. Ficou presa em casa a aguardar julgamento.



Após ter sido condenada, a defesa recorreu à Relação por considerar que o acórdão estava incompleto. Não especificava as agravantes e as atenuantes tidas em conta na aplicação da pena. E os juízes desembargadores deram-lhe razão, anulando a pena e determinando "a feitura de novo acórdão".



A decisão inicial manteve-se e transitou agora em julgado. Fernanda Rodrigues estava em fuga, mas foi localizada pela PSP de Loures, que executou o mandado de detenção. Já está na cadeia de Tires.