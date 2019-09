Presidente da Câmara de Braga e candidato a deputado arguidos

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, e os vereadores Firmino Marques e Miguel Bandeira, todos eleitos através da coligação PSD/CDS-PP, são arguidos num processo relativo a uma permuta de terrenos do Parque Desportivo da Rodovia. Firmino Marques é candidato pelo PSD a deputado na Assembleia da República, em lugar elegível pelo distrito bracarense. Alguns técnicos do município são também arguidos, num total de 13.Ricardo Rio confirmou a existência do processo, mas não comentou o caso por o mesmo se encontrar em segredo de justiça no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.Em causa estão suspeitas dos crimes de participação económica em negócio e prevaricação. A permuta, entre o município e uma empresa de construção, foi aprovada em 2015 pela Assembleia Municipal de Braga, com sete votos contra da CDU e do grupo Cidadania em Movimento (CEM) e 20 abstenções do Partido Socialista.Na altura, CDU e CEM falaram em "negociata" e denunciaram um "claro tratamento privilegiado" da empresa privada, por alegadamente a câmara ceder um terreno de valor superior ao que recebeu.Sublinharam que a empresa recebia um espaço com capacidade para construção com fins turísticos e cedia uma parcela que, com a revisão do PDM, tinha sido classificada como "zona inundável ou ameaçada pelas cheias". A autarquia sempre garantiu que o processo foi "totalmente claro e transparente".