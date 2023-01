Presidente da Câmara de Espinho renuncia ao mandato após detenção por suspeitas de corrupção

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, renunciou esta quinta-feira ao mandato.Miguel Reis, foi detido, esta terça-feira, pela PJ, no âmbito da Operação Vórtex, por suspeitas de corrupção ativa e participação económica em negócio. Na mesma operação foram ainda detidos um funcionário da autarquia e três empresários.Em causa estão os licenciamentos feitos desde 2018, onde se suspeita de ligações ilícitas entre um gabinetes de arquitetos, um arquiteto e a própria câmara de Espinho.Conforme noticiou oesta quinta-feira, foram várias as vigilâncias feitas pelos elementos da Polícia Judiciária do Porto - que fotografaram encontros de Miguel Reis, atual presidente da Câmara de Espinho, com empresários do concelho - e que levaram as autoridades a sustentar que houve entregas de dinheiro vivo, para pagamentos de atos de corrupção.