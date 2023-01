José Costa, responsável pelo Urbanismo na Câmara de Espinho, era o elo entre o empresário Francisco Pessegueiro e os autarcas em funções. Defende a Polícia Judiciária do Porto - que esta terça-feira desencadeou a operação Vórtex - que o investidor de Espinho subornou tudo e todos ao longo dos anos. Joaquim Pinto Moreira, anterior presidente e atual vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, e Miguel Reis, que está agora à frente do executivo, são visados.









