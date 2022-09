O presidente da SIRESP - que gere as redes de comunicações de emergência do País -, brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes, solicitou a empresas privadas patrocínios para que, confirma o próprio ao CM, estas pudessem “comparticipar nos custos associados à respetiva intervenção” no 1º SIRESP Bootcamp, um evento de apresentações da indústria e academia que decorrerá em outubro nos Açores.









Ver comentários