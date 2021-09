Um homem de 66 anos foi detido pela GNR por fazer uma queima que se descontrolou e originou um incêndio, no sábado, em Ribeira de Pena.O agricultor aproveitou a descida da temperatura para queimar mato e sobrantes. A queima descontrolou-se, muito por culpa do vento, e originou um incêndio com alguma dimensão. Nesta altura ainda é proibido fazer queimas e queimadas.Este ano já foram identificadas 56 pessoas pelo crime de incêndio no distrito de Vila Real.