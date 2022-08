A GNR de Sines prendeu um homem na zona das Tasquinhas (montada junto ao recinto do festival ‘Músicas do Mundo’), por ter tentado impedir a detenção de um familiar que se envolveu numa rixa.A desordem, captada em vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais, ocorreu no domingo de madrugada.O suspeito de instigar a rixa, já referenciado, por detido. O familiar, no entanto, tentou libertá-lo da custódia dos militares e foi preso pelo crime de resistência e coação a funcionário.