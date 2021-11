Preventiva para homem que tentou atropelar GNR em Gondomar

O Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia deteve, terça-feira, um homem de 35 anos, por abuso de confiança agravado, roubo, furto e condução perigosa, em Gondomar.



No âmbito de uma investigação que decorria há dois meses, foram realizadas várias diligências que culminaram com a identificação do suspeito e com a localização do carro em que circulava – viatura que tinha sido alugado numa empresa renta-a-car, na Maia e que não tinha sido entregue no prazo estipulado.





O suspeito, desempregado, usou o carro para cometer vários crimes e para pernoitar. Foi detido depois de uma perseguição a alta velocidade, durante a qual terá tentado atropelar um militar da GNR, em Gondomar. Segundo a GNR, no seguimento da ação, o suspeito, ao ser abordado pelos militares colocou-se em fuga de imediato por uma rua de sentido proibido, praticando condução perigosa, colocando em perigo os utentes da via.Foi interceptado, quando estava a abastecer o carro numa gasolineira no Porto. Mas quando os militares de preparavam para o deter, fugiu novamente.Durante cerca de 10 quilómetros, circulou a alta velocidade. Acabou detido depois de abandonar a viatura e ter fugido a pé.O homem, com antecedentes por crimes contra o património, por roubos com recurso a arma de fogo e tráfico de droga, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Poeto.Ficou em prisão preventiva.