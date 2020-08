Tudo o que se sabe sobre o crime macabro de Ponte de Lima. Veja as primeiras imagens do local

Um casal espanhol de férias em Portugal foi alvo de um crime macabro esta quarta-feira em Ponte de Lima. O homem foi encontrado morto e mutilado na zona dos genitais. A mulher estava amarrada com cabos elétricos ao lado do cadáver.



Quem são as vítimas?

Um casal espanhol: um homem com cerca de 50 anos e a companheira, com cerca de 40. O cadáver foi encontrado mutilado nos genitais e a mulher estava amarrada com cabos elétricos ao lado do corpo.





"O homem foi mutilado nos genitais. É a vítima mortal. A mulher foi encontrada amarrada, com cabos elétricos, com as mãos atrás das costas. Vai ser conduzida ao hospital para receber assistência médica. À chegada dos meios de socorro, a mulher indicou como suspeito o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo. O caso está a ser investigado pela PJ", referiu fonte da GNR.

À chegada dos meios de socorro, a mulher indicou como suspeito o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo.Os moradores da zona onde o crime ocorreu dizem que as vítimas estavam de férias no local há cerca de três semanas. Foram os vizinhos a alertar as autoridades depois da mulher escapar e ir ao encontro destes.