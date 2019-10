Prisão preventiva para dois homens apanhados em flagrante a furtar residência na Póvoa de Varzim

Os dois homens detidos em flagrante delito por furto no interior de uma residência na Póvoa de Varzim ficaram em prisão preventiva, decretada pelo tribunal, revelou esta segunda-feira a GNR do Porto.Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR refere que os homens, presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto no sábado, "ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva" e foram "conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Custóias".A GNR anunciou no sábado a detenção de dois homens, de 30 e 34 anos, por furto em interior de residência, na freguesia de Balasar, concelho de Póvoa de Varzim, distrito do Porto.A GNR esclareceu que, na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local onde detiveram, em flagrante delito, um dos suspeitos que estava no interior da residência."Nas diligências posteriormente efetuadas, os militares apuraram que estava envolvido mais um suspeito que acabou por ser localizado mais tarde", acrescenta.De acordo com a GNR, os dois homens são também suspeitos de terem tentado realizar um roubo pelo método de "carjacking", na madrugada anterior, "da qual resultou um ferido, hospitalizado por ter sido agredido violentamente com um bastão de madeira".Na sequência desta operação foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma busca em veículo que resultaram na apreensão de uma guitarra elétrica com amplificador, um amplificador preto, uma bicicleta, uma garrafa de gás, uma caixa de primeiros socorros, uma máquina de medição de insulina, uma mala de viagem, uma televisão, um pé de cabra, um martelo, uma marreta e um leitor de DVD, entre outro material".Os artigos recuperados foram devidamente reconhecidos e entregues ao proprietário.