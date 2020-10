Prisão preventiva para homem da Trofa suspeito de violência doméstica

Um homem de 60 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido na Trofa, distrito do Porto, por ser suspeito de violência doméstica reiterada sobre a esposa de 59 anos, revelou esta quinta-feira a GNR.

A detenção, feita na terça-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Porto, ocorreu após os militares apurarem "que o agressor, de forma reiterada, infligiu maus-tratos verbais, psicológicos e ainda ameaças de morte à vítima, sua esposa, de 59 anos".

Em comunicado, a GNR descreve que a mulher se "refugiou num local desconhecido, com medo das ameaças de morte sofridas" e, a partir de então, o "suspeito, consumidor habitual de bebidas alcoólicas e com problemas psiquiátricos", passou "a ir ao encontro da vítima no seu local de trabalho, dando continuidade à prática do crime ".

O detido, "com antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime", foi presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira no Tribunal Judicial de Matosinhos, onde lhe foi "aplicada a medida de coação de prisão preventiva", refere o comunicado.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial da Trofa.